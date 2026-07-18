El puerto diversifica sus cargas, suma exportaciones y genera más trabajo

Con casi 20.000 toneladas en sus bodegas, finalizó este sábado la carga del segundo buque ultramarino que ingresó al Puerto de Concepción del Uruguay en la primera quincena de julio. Este movimiento consolida una estrategia sostenida de diversificación de cargas, optimización operativa y generación de nuevas oportunidades de trabajo.

El EAPCU es hoy el principal puerto argentino para la exportación de madera a granel y el único que realiza embarques de harina de soja no GMO con destino a Europa, un producto que requiere una cadena logística y de calidad altamente exigente.

El carguero Kibo, amarrado en los muelles 14, 15 y 16, cargó 19.600 toneladas de troncos de pino y eucalipto con destino a la India. Esta operación se suma a la realizada diez días antes por el Eco Crossfire, que embarcó 12.000 toneladas de harina de soja no transgénica rumbo a Dinamarca.

Tras completar el 70% de su capacidad total de carga en Concepción del Uruguay, el bulk carrier Kibo zarpó hacia Ibicuy para finalizar un embarque total de 33.000 toneladas con destino al puerto de Kandla, en la India.

La operación fue realizada por Urcel Argentina, empresa que desarrolla el ciclo completo de comercialización de la madera, desde la cosecha hasta la exportación.

Optimización de tiempos de carga

La mejora en los tiempos operativos continúa fortaleciendo la competitividad del puerto. El Kibo cargó casi 20.000 toneladas en apenas dos días y medio, pese a interrupciones ocasionadas por lluvias, manteniendo un rendimiento operativo destacado.

El presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, señaló que “el puerto ha incorporado nuevos espacios de acopio, continúa mejorando su infraestructura y abre nuevas alternativas de exportación para la producción regional”.

Además, destacó que “el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el sector privado sigue generando oportunidades para el sistema portuario entrerriano. Las mejoras operativas despertaron el interés de exportadores para incorporar nuevos productos, como arroz, alimento balanceado y harina de soja, con destinos en Europa, el Caribe y Asia”.

Hace diez días, en solo 48 horas, se embarcaron 12.000 toneladas de harina de soja en una operación realizada por Entre Ríos Crushing, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la cooperativa danesa DLG.

Más exportaciones, más trabajo

“El Puerto de Concepción del Uruguay completó diez embarques en lo que va de 2026 y se esperan otros diez durante los próximos meses”, destacó Di Giuseppe. Cada operación genera trabajo directo para alrededor de 400 personas, entre estibadores, maquinistas, guincheros, apuntadores, personal administrativo, fuerzas de seguridad, Prefectura Naval, Aduana, Senasa, agencias marítimas y despachantes.

A ello se suman cientos de empleos indirectos vinculados al transporte y a las distintas cadenas productivas asociadas a las exportaciones de granos, harinas y productos forestales de toda la región.

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