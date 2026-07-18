domingo 19 julio 2026

Convocatoria a artesanos y emprendedores de Caseros

El Área de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Caseros invita a artesanos y emprendedores locales a participar de un relevamiento de datos, mediante el cual se busca actualizar la base de datos y conocer las distintas propuestas que dichos emprendimientos ofrecen a la comunidad.

Si sos artesano o emprendedor local, te invitamos a sumarte completando el siguiente formulario: https://forms.gle/VqvDf93zvb93ZSJd7

La información brindada será de gran importancia para planificar acciones, generar nuevas oportunidades de participación, y seguir estableciendo vínculos de cara a futuras ferias, exposiciones, eventos y demás propuestas impulsadas por el Municipio.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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