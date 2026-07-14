Kueider tras su condena en Paraguay: “Es un fallo cuestionable”

El exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider fue condenado en las últimas horas a dos años de prisión en Paraguay, por el delito de contrabando. El exlegislador no irá a prisión, por ser de cumplimiento condicional. El hecho imputado está relacionado con el hallazgo de más de 200 mil dólares en su camioneta a fines de 2024, poco después de acompañar la Ley Bases en el Congreso.

“Se ha dado por cierto lo dicho por los testigos. Uno declaró que estuvo en el procedimiento y después se comprobó que no. Admitieron que la mochila estaba en el asiento trasero, es decir, que no hubo ocultamiento”, resaltó Kueider. Y agregó: “Es un fallo cuestionable”.

El exlegislador apuntó además que no siente que el fallo sea una “persecución política”, pero subrayó que sí tiene esa sensación sobre el accionar de la Justicia en nuestro país: “Esta acusación y la prisión preventiva dio pie a una persecución política. Fue tras mi apoyo a la Ley Bases, cuyo rechazo tenía como objetivo desestabilizar al gobierno“. Aclaró luego: “Yo no estaba a favor del gobierno, pero buscaban recién asumido desestabilizarlo. A la semana se iniciaron acciones penales, con un operativo y un ‘carpetazo’. Una nota, una denuncia, un fiscal militante y un caso. Esto les vino como anillo al dedo, se aprovechó desde un tribunal que lleva adelante una acusación falsa con pruebas inventadas. Es un escándalo jurídico”.

Sobre sus causas por enriquecimiento ilícito en Argentina, según Ahora, el exsenador afirmó que lo sucedido en Paraguay sirvió como “anclaje”, pero que es todo falso: “El tribunal no ha actuado como debe, pero confío en la Justicia”. Dijo luego que apelará el fallo en el vecino país por contrabando: “Ahí discutiremos todo”.