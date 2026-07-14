Informe del Consejo Empresario: Entre Ríos mantuvo el superávit pese a la caída de los ingresos nacionales

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público No Financiero de Entre Ríos a marzo de 2026, destacando la evolución de los ingresos, gastos y resultados fiscales.

En el primer trimestre del año, el Estado provincial registró un resultado primario superavitario de $66 mil millones y al considerar el pago de intereses de deuda por $49 mil millones, el resultado financiero también se mantuvo positivo en $16 mil millones, consolidando una situación fiscal favorable. En términos reales, es decir descontando la inflación, los recursos totales mostraron una leve caída del 1% interanual, mientras que los gastos primarios disminuyeron un 3%, evidenciando una política de contención del gasto.

En cuanto a los ingresos, los recursos tributarios de origen nacional, que representan el 50% del total, registraron una caída real del 8% interanual. Por el contrario, los tributos provinciales crecieron un 6% en términos reales, reflejando un mayor dinamismo en la recaudación propia. Las transferencias nacionales aumentaron significativamente, aunque su impacto sobre el total de recursos sigue siendo limitado debido a su baja participación, destacó Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos.

En relación al gasto público, se observó una reducción real del 3% interanual, explicada principalmente por la caída en los gastos corrientes en un -4% real, que representan el 97% del total. Dentro de estos, los componentes más relevantes -como el gasto en personal y seguridad social- mostraron disminuciones reales del 8% y 4% interanuales, respectivamente. En contrapartida, los gastos de capital crecieron un 19% real, indicando un incremento en la inversión pública.

Respecto a la deuda pública, el stock total alcanzó los $977 mil millones, equivalente al 65% de los recursos acumulados, representando una caída en términos reales del 5%. Se destaca, además, que el 81% de la deuda está denominada en moneda extranjera, incrementando la exposición a riesgos cambiarios, resaltó Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos

En síntesis, el informe evidencia un escenario de equilibrio fiscal con superávit, acompañado por una moderación del gasto y una recomposición parcial de los recursos propios. Sin embargo, persisten desafíos estructurales vinculados a la dependencia de ingresos nacionales, el déficit previsional y la elevada proporción de deuda en moneda extranjera.