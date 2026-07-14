Nicolás Bonelli, tras su podio en el TC: “Ojalá podamos conseguir el presupuesto para seguir”

El piloto uruguayense Nicolás Bonelli destacó que “fue un grandísimo resultado” el obtenido este domingo en el autódromo de Posadas, Misiones, por la octava fecha del Turismo Carretera. Tras una gran clasificación y triunfar por primera vez en una serie, el entrerriano no logró sostener la punta de la carrera y terminó segundo. “Que sea un envión anímico para que un sponsor se sume”, aseveró.

Una circunstancia deportiva pudo ser determinante para Otto Fritzler, el piloto de Mercedes-Benz que parecía ser el rival con mejor ritmo del fin de semana. Pero, con pace car en la serie donde le tocó correr, el bonaerense perdió la oportunidad de vencer en el parcial más rápido. Esto lo llevó al tercer lugar, desde donde recuperó terreno, superando a Christian Ledesma (Camaro) antes de ir por Bonelli.

“Sabíamos que si Otto pasaba a Christian, iba a ser difícil”, explicó Bonelli. “Lo venía aguantando, me salvaba porque en la salida a las rectas traccionaba muy bien y me podía defender”, detalló el piloto de Concepción del Uruguay. De todas maneras, cedía terreno en el primer parcial del trazado, que incluye el largo tránsito de la primera curva y una bajada abrupta en la siguiente. “Nos faltó un retoque para la Final, hay que aprender de eso”, señaló Nico. “Estoy contento pero, obviamente, con un saborcito amargo; aunque feliz por dentro y quiero agradecer a todos”, continuó en diálogo con Campeones.

El siguiente paso será trabajar duro, como acostumbra la familia Bonelli con su equipo. No pudo defender la posición de privilegio cuando llegó Otto a sus espaldas, pero no hay auto recriminación tras lo hecho: “Quizás podía haberme tirado más, pero no me voy a reprochar nada. Corrí a fondo la Serie, la Final y felicito a todos en el equipo. Ya va a llegar…”

Y concluyó: “Ojalá podamos conseguir el presupuesto para seguir y que sea un envión anímico para que un sponsor se sume; siendo el mejor Ford estamos contentos. Vamos a trabajar más que nunca. Si cuando no salían las cosas le poníamos ganas desde el lunes, imagina cómo vamos a empezar con Pope [Próspero Bonelli] en los motores y el equipo en el taller. A seguir peleándola”.