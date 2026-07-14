Frigerio y el intendente de Diamante repasaron proyectos de infraestructura para la ciudad

Al término del encuentro, que se desarrolló en Casa de Gobierno, Gieco precisó que uno de los principales temas abordados fue la búsqueda de financiamiento para ejecutar la laguna de tratamiento de líquidos cloacales, los colectores y las plantas de elevación que forman parte del sistema de saneamiento. «Es un proyecto que venimos trabajando con el gobernador desde hace tiempo. Fue un compromiso que él asumió con la ciudad de Diamante y estamos avanzando», destacó.

El intendente señaló además que dialogaron sobre la posibilidad de impulsar un programa habitacional en conjunto con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). «La idea es que el municipio pueda aportar los terrenos y que, a través del IAPV, podamos desarrollar un programa de viviendas con una cuota accesible para las familias», explicó.

Durante la reunión también repasaron el avance de distintas obras que la provincia y el municipio ejecutan de manera conjunta y las alternativas de financiamiento para dar continuidad a esos proyectos.

Finalmente, Gieco calificó el encuentro como «positivo» y destacó el acompañamiento del gobierno provincial: «El gobernador siempre escucha, atiende y se ocupa de las necesidades de los municipios», concluyó.