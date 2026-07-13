Concepción del Uruguay: Primer Torneo Regional de Básquetbol para personas con Síndrome de Down

Concepción del Uruguay fue escenario este sábado de una verdadera fiesta del deporte inclusivo con la realización del 1° Torneo Regional de Básquet para Personas con Síndrome de Down, que tuvo lugar en las instalaciones del Club Zaninetti. Durante toda la jornada, equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba compartieron partidos, experiencias y momentos de convivencia, en un encuentro donde la integración, el respeto y la amistad fueron los grandes protagonistas.

La competencia reunió a las delegaciones Litoral (combinado Entre Ríos–Santa Fe), Los Amigos (Paraná), Los Increíbles (Río Tercero, Córdoba), Mil Amores (Villaguay) y Los Amarillos, el equipo inclusivo del Club Zaninetti, anfitrión del certamen. Desde las primeras horas de la mañana y a lo largo de toda la jornada, familiares, entrenadores y público acompañaron cada uno de los encuentros, generando un clima de celebración y permanente aliento.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo dejó en evidencia el valor del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo personal. Cada partido estuvo marcado por el compañerismo, el esfuerzo y la alegría de compartir la cancha, consolidando vínculos entre deportistas de distintas ciudades y fortaleciendo una red regional comprometida con el básquet adaptado.

El evento también contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que respaldó la iniciativa junto al Club Zaninetti, reafirmando el compromiso con políticas que promueven la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad.

El intendente José Lauritto acompañó el desarrollo del torneo y destacó el profundo significado que tuvo la jornada para la ciudad. «Ver la alegría, el compañerismo, el esfuerzo y el respeto con el que se vivió cada partido nos recuerda que esos son los valores que realmente hacen grande al deporte, que tiene la enorme capacidad de unir, incluir y derribar barreras», expresó.

Asimismo, felicitó al Club Zaninetti por la organización del encuentro y valoró el compromiso de todos los participantes. «Quiero felicitar especialmente a los anfitriones del Club Zaninetti por representar a Concepción del Uruguay, y agradecer a cada jugador, familia, entrenador y organizador por hacer posible una jornada inolvidable», señaló.

Finalmente, Lauritto remarcó el verdadero legado del certamen: «Hoy no hubo un solo ganador. Ganó la inclusión, ganó la amistad y ganó nuestra comunidad. Porque cuando la inclusión se vive en la cancha, también se fortalece en toda la ciudadanía».

El cierre del torneo estuvo cargado de emoción, con el reconocimiento a todos los equipos participantes y la satisfacción de haber concretado la primera edición de un encuentro que busca consolidarse en el calendario regional. La jornada dejó un mensaje claro: cuando el deporte se vive desde la inclusión, el respeto y la solidaridad, todos ganan.

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