domingo 7 junio 2026

Colón: Investigan un presunto accidente en el que una automovilista se habría dado a la fuga

Una denuncia motivó a la Unidad Fiscal de Colón a tomar intervención en un hecho vial que habría ocurrido este viernes por la noche en la intersección de Andrade y Avenida Quirós de esa ciudad, prima facie, con un herido leve.

 

Según las primeras hipótesis y los datos recibidos, un joven de 25 años de edad que se desplazaba en bicicleta, habría sido colisionado por un automóvil cuyos datos, marca y modelo, aún no han logrado ser precisados con exactitud.

Se presume que el vehículo de mayor porte era conducido por una mujer, quien –al momento del impacto- detuvo la marcha y descendió de la unidad. Sin embargo, momentos después reanudó su camino retirándose del lugar.

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