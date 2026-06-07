Colón: Investigan un presunto accidente en el que una automovilista se habría dado a la fuga

Según las primeras hipótesis y los datos recibidos, un joven de 25 años de edad que se desplazaba en bicicleta, habría sido colisionado por un automóvil cuyos datos, marca y modelo, aún no han logrado ser precisados con exactitud.
Se presume que el vehículo de mayor porte era conducido por una mujer, quien –al momento del impacto- detuvo la marcha y descendió de la unidad. Sin embargo, momentos después reanudó su camino retirándose del lugar.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))