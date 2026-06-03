El Rally Entrerriano vuelve este finde a Concepción del Uruguay

Durante los días 5, 6 y 7 de junio, Concepción del Uruguay será sede de la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally, una de las competencias más importantes del automovilismo provincial. El evento contará con la fiscalización y organización del Auto Club, en conjunto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes.

La realización de esta competencia forma parte de los festejos por el 243° aniversario de la ciudad y se enmarca además en la celebración de los 40 años del primer rally disputado en Concepción del Uruguay, acontecimiento que marcó un hito en la historia deportiva local.

Así fue anunciado este martes durante la presentación oficial realizada en el Predio Multieventos. Allí, el intendente José Lauritto valoró que Concepción del Uruguay tenga gente capaz de entregar voluntariamente su tiempo para integrar una comisión organizadora: “A las cosas hay que valorarlas cuando se las tiene, por eso les digo a ustedes muchas gracias”, expresó.

“Estamos muy contentos de la fortaleza que tiene el automovilismo y lo que supo construir; no es fácil construir categorías propias y sostenerlas… No aflojen, peleen por el Rally Nacional, pero este fin de semana vamos por el Rally Entrerriano”, agregó Lauritto, en el marco de la intención de recuperar el Rally Argentino para Concepción del Uruguay.

Los organizadores destacaron que la ciudad vuelva a ser sede del Rally, haciendo honor a su carácter de cuna del automovilismo entrerriano. “A todos los lugares donde vamos lo hacemos con pasión, el rally debe ser uno de los pocos deportes que quedan en los que no cobramos entrada, para que vaya el pueblo con el mate, la familia entera”, manifestó Juan Gianello, del Auto Club.

Desde la Comisión Autódromo, Julián Forclaz agradeció que “en este año tan difícil, la Municipalidad de Concepción del Uruguay sigue apoyando todos los deportes de la ciudad. Nosotros sabemos lo que cuesta y hoy tener la Municipalidad acompañando estos eventos, no es poco”.

Los pilotos también destacaron el apoyo del Auto Club, la Municipalidad y la Comisión Autódromo, y subrayaron que la ciudad vuelva a tener este atractivo que alcanza no sólo a fanáticos, sino a la familia que gusta de vivir un evento de este nivel.

Los pilotos uruguayenses manifestaron la satisfacción de correr en su casa y el convencimiento de que la gente los va a acompañar. “Como piloto, correr acá es algo hermoso, siempre se sintió diferente. Desde 2023 estoy en el campeonato y correr acá es algo hermoso. Queremos que el campeonato siga evolucionando como lo viene haciendo, expresó Manuel Cergneux.

La agenda

Las actividades comenzarán el viernes 5 de junio con la largada simbólica, que se desarrollará a las 20:30 horas en la Plaza General Francisco Ramírez. Allí, vecinos, visitantes y aficionados podrán acompañar la presentación oficial de los binomios participantes.

Por otra parte, el parque de asistencia estará ubicado en el Predio Multieventos, donde los equipos trabajarán durante toda la competencia y que permanecerá abierto al público para que los asistentes puedan observar de cerca la actividad de los vehículos y sus equipos técnicos.

La acción se pondrá en marcha el sábado 6 y continuará el domingo 7 de junio, jornadas en las que se disputarán las pruebas especiales previstas por la organización. Además, el tradicional Super Prime se desarrollará en el trazado del Autódromo de Concepción del Uruguay, con entrada libre y gratuita para el público.

De esta manera, la ciudad volverá a convertirse en un punto de referencia para el automovilismo entrerriano, recibiendo a pilotos, equipos y seguidores de distintos puntos de la provincia y la región en un fin de semana que combinará deporte, turismo y celebración.

Concepción y los orígenes del Rally Entrerriano

En mayo de 1990 se corrió el primer Campeonato Entrerriano de la especialidad, con la disputa de una nueva edición del Rally de Concepción del Uruguay, competencia que concretó la gran ilusión de los dirigentes de aquella época, en especial los del Auto Club.

Fueron 21 los autos que compitieron en los caminos aledaños a la ciudad, quedando la clasificación general y clase 2 en poder del binomio José Etchepare-Edgardo Jawerbaum, con un VW Gacel que representaba a Concepción del Uruguay.

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