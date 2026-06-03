Llega a Caseros la 5ª Feria del Libro “Molino de letras”

Los días viernes 5 y sábado 6 de junio en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Caseros llega la 5ª Feria del Libro “Molino de Letras”, con entrada libre y gratuita, y actividades para toda la familia.

Dos días para vivir la pasión por los libros, la escritura, la imaginación y la cultura en Caseros.

Talleres, presentaciones de libros, participación de editoriales, stands comerciales, actividades para niños, literatura de terror y fantasía, comunicación audiovisual, encuentros con autores y un gran cierre musical junto a Damián Lemes.

Dos jornadas para descubrir historias, crear personajes, compartir lecturas y disfrutar de propuestas para todas las edades.

Programa de actividades

Viernes 5 de Junio

8:00 hs. – Apertura de la Feria – “Mi Recreo”, Ricardo Contard. Cuentos y canciones para estimular la lectura.

9:30 hs. – “Conociendo a Mechi”, Mechita Daneri. Encuentro literario y lúdico.

11:00 hs. – Taller “Fabricando Monstruos”, El Bruno. Clase didáctica y lúdica con creación de monstruos.

14:00 hs. – Escritura de horror, ciencia y fantasía. Presentación de libros de Jonathan Fernández.

16:00 hs. – “Entre el monte y la laguna”, Trinidad Rusconi. Presentación de libro y actividad.

18:00 hs. – Charla sobre escritura entrerriana, Belén Zavallo. Presentación de libro y Mateada literaria.

19:30 hs. – “Mis primeras piezas litoraleñas”, Juan Martín Caraballo. Presentación de libro y Taller con instrumentos.

Sábado 6 de Junio

9:00 hs. – Taller Intensivo de Comunicación Audiovisual – Capacita: Sabina Melchiori – Destinado a todo público, libre y gratuito.

14:00 hs. – “Nunca es tarde”, Mirta de Lourdes Traverso. Presentación de libro, autobiografía de superación personal.

15:00 hs. – Taller de acercamiento a la escritura de género policial y terror, Editorial Relieves – Destinado a adolescentes y adultos.

16:30 hs. – Taller “Hagamos un héroe y un villano”, Max Aguirre. Destinado a todo público.

18:30 hs. – “Memoria genealógica y palabras migrantes”, Stella Maris Marclay. Presentación de libro y Taller de escritura genealógica.

19:30 hs. – “Je suis Mimi”, Sabina Melchiori. Presentación de libro y monólogo teatral.

21:00 hs. – Show Musical de Damián Lemes junto al armoniquista Marcelino Wendeler, celebrando a “La Yuyera”, canción que obtuvo el 1° Premio Cosquín 2026 como Canción Inédita.

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