martes 2 junio 2026

Dio inicio en San Justo la Liga Zonal de Vóley Femenino

El domingo 31 de mayo en el Polideportivo Municipal de San Justo se disputó la primera fecha de la Liga Zonal de Vóley Femenino, y la Escuela Municipal de Vóley de Caseros estuvo participando.

Acompañadas por el profesor Walter Rodríguez Claro, las chicas de nuestra localidad compitieron en categorías Sub 16 y Primera, compartiendo una jornada de aprendizaje con sus pares de San Justo, Colonia Elía, Pronunciamiento y Villa Mantero.

En esta primera jornada se hizo la presentación de la Liga Zonal a cargo de los presidentes municipales de las localidades que forman parte del circuito. El Intendente de Caseros, Oscar Francou, y el responsable de Deportes, Prof. Sebastián Picart, acompañaron este lanzamiento.

Estos encuentros reflejan la importancia del deporte como herramienta de integración, aprendizaje y unión entre las distintas localidades.

Celebramos este inicio y felicitamos a nuestras representantes y su profesor por dar este paso tan importante como Escuela de Vóley.

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