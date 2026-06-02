martes 2 junio 2026

Caseros: 4ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

El pasado jueves 28 de mayo se desarrolló la 4ª Sesión Ordinaria del Decimoquinto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) habiéndose aprobado por unanimidad los siguientes puntos:

– Lectura y aprobación del acta N° 157, de la tercera sesión ordinaria del décimo quinto período legislativo, de fecha 23 de abril de 2026.

– Entrega de balances correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

– Solicitud de declaración de interés educativo y cultural del 1° Encuentro Interdisciplinario Infantil de Danza y Música “Avecillas Entrerrianas” a realizarse el día 7 de junio de 2026 en el Centro Cultural Margarita Thea, presentado por la Sra. Alejandra Avanzini.

– Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Mayo a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $84.000.

– Solicitud de declaración de interés educativo, cultural y turístico de la 5° Feria “Molino de Letras” a realizarse los días 5 y 6 de junio de 2026 en el Predio del Ex Ferrocarril, presentado por la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte.

Además, por mayoría simple se aprobó el Proyecto de Modificación de la Ordenanza N° 405 “Talleres Municipales”, presentado por el D.E.M.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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