Con el foco en los proyectos legislativos en tratamiento, el gobernador encabezó una nueva reunión de gabinete

Durante la reunión, se prestó especial atención a la marcha de las leyes en debate. Según trascendió, el mandatario provincial realizó un detallado repaso de la agenda legislativa junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. En este sentido, se analizaron minuciosamente los plazos y el estado actual de las diversas iniciativas que el oficialismo impulsa en ambas cámaras.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, destacó la importancia de estos encuentros para mejorar la eficiencia interna de la administración. Al respecto, el funcionario explicó que se apuntó a «un repaso de reformas administrativas que se vienen implementando y que se pretenden continuar siempre con el afán de optimizar procesos y de modernizar la estructura del Estado provincial».

De acuerdo con el titular de la cartera de infraestructura, el norte de estas modificaciones es puramente económico y de gestión. Jacob subrayó que se busca «lograr un excedente de recursos que hoy se pierden en la burocracia estatal, cumpliendo con la manda del gobernador de que cada peso de los entrerrianos vaya al servicio de los entrerrianos, que cada peso vaya donde tiene que ir».

En lo que respecta estrictamente a su área, el ministro detalló el plan de infraestructura que se viene ejecutando en el territorio provincial, con el foco puesto en la transparencia y el orden. «Hicimos un repaso de obra. Nosotros tenemos en trámite más de 30 obras ya sea en ejecución o en proceso de contratación, ya sea por licitación pública, privada o cotejos de precios», precisó Jacob, poniendo de relieve el volumen de reactivación en el sector.

Finalmente, el funcionario ponderó la articulación para desarrollar obras en el ámbito escolar tras un encuentro clave de la mesa de infraestructura educativa, un sector prioritario para la agenda del Ejecutivo. «El repaso de las obras educativas siempre es del interés del gobernador. Intentamos lograr la mayor eficiencia con esos escasos recursos. Esa impronta de exigencia es la que nos gusta porque nos obliga a ser cada vez mejor», concluyó tras definir el encuentro como positivo y operativo.