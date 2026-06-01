Con mejores precios y mercados se impulsa el negocio de la carne

Las exportaciones argentinas de carne vacuna volvieron a mostrar en abril una marcada caída en volumen, aunque compensada por precios internacionales récord y una creciente inserción en mercados de mayor valor agregado. Así lo reflejó un informe elaborado por el Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a datos oficiales del INDEC.Según el reporte, durante abril se exportaron 46.100 toneladas peso producto de carne vacuna fresca y congelada, por un total de U$S 321,3 millones. En relación con marzo, los embarques registraron una baja del 26,5% en volumen y del 24,6% en valor.

Sin embargo, la comparación interanual deja en evidencia un fenómeno distinto: aunque el volumen exportado fue 13% menor al de abril de 2025, el ingreso de divisas creció 19,7%, impulsado por la fuerte mejora de los precios internacionales.

“El precio promedio de exportación rozó los USD 7.000 por tonelada, marcando un récord histórico para la Argentina”, destacó el Rosgan. En concreto, el valor medio de los embarques alcanzó los USD 6.968 por tonelada.

El informe remarca que los valores de exportación continúan consolidando “una firme tendencia alcista”, luego de varios años de precios deprimidos tras los máximos registrados en la pospandemia.

“Desde entonces, la recuperación ha sido prácticamente ininterrumpida”, señaló el Rosgan, al comparar la evolución de los precios desde fines de 2024 hasta la actualidad.

En este contexto, los precios actuales muestran una suba del 86% en dólares respecto de abril de 2024 y un incremento interanual del 38% frente al mismo mes del año pasado.Para el mercado argentino, este escenario favorable responde tanto a factores globales como a cambios en la estrategia comercial del sector exportador.

Según el análisis de la entidad rosarina, “parte de esta mejora responde al contexto internacional, caracterizado por una demanda sostenida y una oferta global relativamente limitada”.

En este marco, uno de los puntos centrales del informe es la creciente diversificación de destinos, un proceso que permitió reducir la fuerte dependencia del mercado chino y mejorar el valor promedio de exportación.

En los primeros cuatro meses de 2026, China concentró el 61% de los embarques argentinos, una participación menor al 66% registrado un año atrás y muy por debajo del 78% observado entre 2023 y 2024.

En paralelo, comenzaron a ganar protagonismo mercados de mayor valor relativo como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Brasil.

Actualmente, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino en importancia para la carne argentina, absorbiendo el 15% de los embarques totales, frente al 9% registrado en igual período del año pasado y menos del 3% dos años atrás.

En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones argentinas totalizaron cerca de 211.300 toneladas, con una facturación de U$S 1.399,2 millones. Frente al mismo período de 2025, los embarques crecieron 7,5%, mientras que el ingreso de divisas avanzó un contundente 44,5%.