La producción de maíz en Entre Ríos llegó a 3,4 millones de toneladas y fue récord

La campaña 2025/2026 registró el volumen más alto de producción en 25 años. El valor bruto de la producción alcanzó los 649 millones de dólares.

Con el cierre de la campaña de maíz 2025/26, el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber) realizó un análisis de los resultados económicos. La producción total fue la más alta registrada hasta el momento la entidad que contempla los últimos 26 años, totalizando 3.437.800 toneladas, a partir de un incremento interanual del 83%. Este récord productivo se desprende a partir del gran rendimiento promedio provincial observado y del máximo histórico registrado en superficie sembrada.

Mientras las hectáreas sembradas crecieron un 86% respecto a la campaña anterior, marcando la mayor superficie implantada desde el ciclo 2013/14, los rindes se encontraron posicionados, en promedio, en 6.550 kilos por hectárea, mostrando una leve disminución de 150 kg/ha en comparación con el ciclo anterior, pero que sin embargo se encuentra un 34% por encima del promedio del último quinquenio.

En la Figura 1 se muestra la evolución de la superficie sembrada y el rendimiento por campaña obtenido durante los últimos diez años, donde se observa una tendencia creciente en la superficie sembrada mientras que los rendimientos han sido irregulares.

Los productores de maíz invirtieron un total de 331,8 millones de dólares (sin considerar costos de arrendamiento ni de comercialización), mientras que, si tenemos en cuenta el precio pizarra Rosario del 30 de abril, el valor bruto de la producción alcanza los 649 millones de dólares.

La cotización pizarra Rosario medida en dólares del maíz sufrió una importante tendencia bajista a partir de enero de este año, lo que generó que se coseche a un precio menor al estimado. Al comenzar la campaña, el mercado de futuros mostraba una posición abril 2026 a 175 dólares, mientras que transcurrido el ciclo la cotización mostró una tendencia alcista llegando a cotizar 198 dólares en enero, pero a partir de allí la cotización se desplomó paulatinamente hasta el piso de 171,5 dólares observado durante en marzo. Luego, la cotización mostró un repunte nuevamente hasta terminar la campaña posicionado en 188,7 dólares por tonelada, un 10% mayor al precio estimado al inicio de campaña. Además, dicha cotización actual se encuentra un 4,6% por debajo de la observada al cierre de la campaña 2024/25.

Por otro lado, el informe destaca que, según datos de SIO Granos a fecha 30 de abril, alrededor de 1.775.000 toneladas de maíz correspondientes a la campaña 2025/26 ya han sido concertadas a lo largo de la campaña, principalmente desde diciembre 2025 en adelante. Este dato muestra que cerca del 52% de la producción entrerriana ya se encuentra negociada.

La producción en campo propio muestra resultados positivos en todos los departamentos, con mayor rentabilidad en las regiones oeste y norte (donde se registraron los mejores rindes). Además, en el promedio provincial, este tipo de manejo generó beneficios de alrededor de 459 U$S/ha. En la Figura 3 se observan los márgenes brutos por departamento.

Al considerar un pago de arrendamiento anual, los altos rendimientos presentados en las zonas Oeste (403 U$S/ha) y Norte (332 U$S/ha) elevan el promedio provincial; sin embargo, la zona sur (que concentra el 43% de las hectáreas sembradas) presenta márgenes negativos de aproximadamente 25 U$S/ha, mientras que la zona este presenta márgenes cercanos a 110 U$S/ha. En el promedio provincial, la producción en campo arrendado promedió beneficios de 187 dólares por hectárea, constituyendo beneficios de alrededor del 17%. En la Figura 4 se observan los márgenes brutos por departamento.

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