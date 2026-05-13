Instancia de participación para presentar el plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

Este 15 de mayo a las 16 se realizará un encuentro abierto a la comunidad para presentar el plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

El espacio aporta a la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas que se pueden desarrollar dentro del parque para promover su disfrute y garantizar la conservación del ecosistema.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, ubicado en la esquina de las calles N° 10 y N° 7. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente.