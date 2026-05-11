Transporte de Entre Ríos avanza en acuerdos técnicos para modernizar el sistema de movilidad provincial

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Ing. Aníbal Steren, mantuvo una reunión de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el subsecretario de Transporte porteño, Lisandro Perotti, y parte de su equipo técnico, con el objetivo de incorporar herramientas innovadoras y experiencias exitosas de movilidad urbana.

Durante el encuentro, se analizó el modelo de gestión y planificación implementado en CABA, una jurisdicción que desde 2007 desarrolla una política integral de transporte basada en la planificación técnica, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos, articulando acciones junto a áreas de infraestructura, logística y transformación digital.

La agenda incluyó además el estudio de mecanismos de financiamiento y administración del sistema a través de la tarjeta SUBE, con eje en la segmentación de subsidios a la demanda, permitiendo una asignación más eficiente y transparente de los recursos destinados al transporte público.

Se destacó que la totalidad de las unidades del sistema porteño cuentan con cámaras de seguridad y monitoreo GPS en tiempo real, fortaleciendo los estándares de control, seguridad y trazabilidad operativa. Asimismo, se expusieron políticas de incentivo para la incorporación de unidades sustentables por parte de las empresas prestatarias, mediante compensaciones adicionales del 30% para colectivos a gas y del 50% para unidades eléctricas.

Otro de los puntos centrales abordados fue la implementación de sistemas multipagos y validadores abiertos, herramientas que amplían las opciones para los usuarios y otorgan mayor autonomía a las jurisdicciones en la administración y fiscalización de los recursos del transporte.

Tras la reunión, el Ing. Steren señaló: “Queremos estudiar experiencias exitosas, tomar aquello que funciona y adaptarlo a la realidad de Entre Ríos. La modernización del transporte requiere planificación, innovación y decisiones estratégicas que permitan brindar un mejor servicio para los usuarios.”

Hay un interés mutuo de avanzar en un convenio de colaboración técnica Entre Rios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de allí que la agenda de trabajo continuará con intercambios para fortalecer el transporte público, mejorar la eficiencia operativa y desarrollar un sistema más moderno, transparente y sustentable para los entrerrianos.

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