El Rally Entrerriano brilló en Crespo

El Rally Entrerriano RUS pasó por Crespo, destacándose por la organización y teniendo como protagonista excluyente al público, que se volcó durante todo el fin de semana al borde del camino, en una carrera donde la Clasificación General quedó para Román Marinelli y Javier Taboada.

La Clase A6.

Marinelli-Taboada lograron arrebatarle la punta a Daniel Bonnin y Walter Traberso en el primer tramo del día y no la perdieron mas , segundos Fueron Bonnin-Traverso y terceros Nestor Ramírez y Juan Gianello. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Nelson Bonnin y Javier Benitez.

La Clase N7.

Santiago Lambert y Emmanuel Fernández ganaron la carrera, la Power Stage y los putos de la etapa de hoy, dejando como escoltas Julio Erpen y Pablo Salvidía y terceros a Daniel Bertet y Milton Liand.

La Clase N7 Ligth.

La carrera fue ganada por Lucio Morerira y Leonardo Cena, segundos culminaron Cesar Martínez y Eduardo Narvay y terceros Federico García y Javier Travichet. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Moreira-Cena.

La Clase N9 16v.

Manuel Cergneux y Diego Saipert ganaron todo hoy, segundos fueron Ignacio y Thomas Anselmi y terceros Juan Martinez y Federico Castaño.

La Clase N9 8v.

Alberto Ieno y Fabian Sanabria ganaron la carrera, escoltados por Nicolas Borgogno y Nicolas Ricca que ganaron la etapa de hoy y la Power Stage.

La Próxima del Rally Entrerriano RUS será los días 5, 6 y 7 de junio y en el transcurso de la semana se informara que ciudad será la sede designada.

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