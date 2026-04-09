Tiempo en Entre Ríos: anticipan un viernes soleado con temperaturas otoñales

La semana finalizará con buen clima y temperaturas otoñales en la provincia. No hay anuncio de lluvias para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes con buenas condiciones climáticas en la provincia. En cuanto a las temperaturas, se anuncia que las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas que rondarán los 15 grados. Las lluvias regresarían recién la semana que viene.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. Allí también se prevé cielo despejado para este viernes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo sin nubes. Ahora

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