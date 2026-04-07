Intendentes vecinalistas alertaron que hay más demandas y menos recursos en los municipios

El intendente de Colón, José Luis Walser, fue anfitrión de un nuevo encuentro de los Intendentes Vecinalistas de la provincia de Entre Ríos. Durante la jornada de este lunes, los jefes comunales analizaron el escenario económico que atraviesan los gobiernos locales.

En el marco de la reunión, los mandatarios expresaron su preocupación por el incremento de demandas que hoy recaen sobre las estructuras municipales. Señalaron que las administraciones locales están absorbiendo funciones críticas en áreas como Salud, Seguridad y Educación, responsabilidades que competen directamente al Gobierno Provincial.

«Esta situación exige un esfuerzo extraordinario de las administraciones locales para no dejar desamparados a los vecinos2, manifestaron los intendentes en una comunicación conjunta al término del encuentro. Asimismo, advirtieron que la disminución de recursos de las coparticipaciones, condiciona no solo la planificación de obras esenciales, sino también la sostenibilidad de los servicios básicos fundamentales para la comunidad.

Los referentes vecinalistas reafirmaron que el municipalismo es «el motor de crecimiento de la provincia y subrayaron la necesidad de trabajar en unidad para defender la autonomía y los recursos de sus pueblos».

Como cierre de la jornada, se anunció que el próximo sábado 18 de abril se llevará a cabo la asamblea del partido en la ciudad de Villa del Rosario. En dicho encuentro, se buscará profundizar la agenda de temas planteados y definir líneas de acción conjuntas ante la coyuntura actual.