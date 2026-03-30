Concepción del Uruguay: Recuperan moto que fuera denunciada como robada horas antes

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado durante la noche de este domingo, personal de la Comisaría Primera logró localizar y secuestrar una motocicleta que había sido denunciada como robada horas antes. El rodado fue hallado oculto entre las malezas en una zona de descampados en el sector noreste de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22:05 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención en las inmediaciones de Avenida Frondizi y 14 de Julio fueron interceptados por una ciudadana. La mujer aportó datos sobre la posible ubicación de un vehículo que habría sido sustraído durante la jornada, información obtenida tras la difusión de videos del hecho en redes sociales.

Con los datos recabados, el personal policial inició un rastrillaje en una zona de baldíos ubicada entre las vías del ferrocarril y la mencionada avenida. Como resultado de la búsqueda, se logró localizar una motocicleta Honda Wave 110cc, de color tornasolado (violeta y azul), la cual se encontraba sin su dominio colocado y oculta entre la vegetación.

Tras verificar los guarismos, se confirmó que el rodado era el mismo que había sido denunciado como sustraído en la víspera por un ciudadano, con domicilio en calle República del Líbano al 900. El propietario había reportado que la unidad le fue sustraída desde el frente de su vivienda.

Se informó de inmediato al Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Pablo Gile, quien dispuso el secuestro formal del motovehículo bajo acta de estilo.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las diligencias de rigor y su posterior entrega al titular legal.

Comparte esto: Twitter

Facebook

