Jornada de capacitación sobre control de incendios con disertantes internacionales

El encuentro, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió a especialistas internacionales y autoridades provinciales para abordar los paradigmas de combate ante la creciente recurrencia de «mega incendios». Su propósito fue analizar los nuevos escenarios de incendios forestales y fortalecer las estrategias de prevención.

La delegación entrerriana estuvo integrada por el responsable del Plan de Manejo del Fuego provincial, Pablo Aceñolaza; la coordinadora de Bosques Implantados, Lorna Sacks; el director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertosi; y el brigadista forestal Ángel Melchori.

La jornada contó con las disertaciones de los especialistas españoles Víctor Resco y Francisco Castañares, referentes globales en la materia, quienes expusieron sobre los desafíos que plantean los incendios de sexta generación. Durante las exposiciones, se debatió sobre la necesidad de adaptar las estructuras de combate y, fundamentalmente, de fortalecer las acciones de prevención ante el cambio en el comportamiento de los incendios forestales observado recientemente en los bosques del sur argentino.

Un momento destacado de la reunión fue el espacio de intercambio con la provincia de Chubut. En ese marco, se transmitió el agradecimiento formal del gobernador Ignacio Torres hacia el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por el compromiso y la presencia estratégica de los brigadistas entrerrianos durante los incendios forestales ocurridos en la localidad de Cholila.

Al respecto, los representantes de Entre Ríos subrayaron que la colaboración interprovincial es un pilar fundamental de la gestión actual, destacando la profesionalización de los brigadistas y la capacidad operativa para dar respuesta ante emergencias climáticas fuera del territorio provincial. Con esta participación, el Gobierno de Entre Ríos ratifica su política de capacitación constante y articulación federal, posicionando a la provincia en la vanguardia del manejo del fuego para proteger tanto los recursos naturales locales como los del resto del país.