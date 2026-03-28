Autovía Artigas: Utilitario volcó a la altura de La Histórica tras pasar por un «espejo de agua»

Un fuerte siniestro vial se registró esta tarde en el kilómetro 126 de la Ruta Nacional 14, a la altura del camino viejo a San Justo. El incidente fue protagonizado por un utilitario que terminó volcado sobre el guardarraíl tras perder el control debido a las condiciones de la calzada.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 17:40 horas de este sábado, personal de la Comisaría Tercera intervino en el lugar tras recibir el alerta de un vuelco. El vehículo involucrado es un Mercedes Benz Sprinter de color blanco, en el que viajaban tres hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Según el relato del conductor, de 61 años, circulaban en sentido Norte-Sur (desde Formosa hacia Buenos Aires) cuando, al llegar a la zona de los silos, la unidad atravesó un espejo de agua acumulado sobre la cinta asfáltica. Esto provocó el fenómeno de hidroplaneo, perdiendo la estabilidad y terminando su recorrido sobre el lateral izquierdo del guardarraíl.

A pesar de la magnitud del impacto, los tres ocupantes (el conductor y dos acompañantes de 35 y 34 años) lograron salir por sus propios medios. En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias «Vida», cuyo personal médico asistió a los involucrados. Afortunadamente, no presentaron lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado al nosocomio local.

A raíz del siniestro, el tránsito en la autovía no fue interrumpido, aunque se mantuvo la circulación asistida para permitir las tareas de rigor. Trabajaron en el lugar:

Comisaría Tercera.

Brigada de Prevención de Delitos Rurales.

Personal de la Policía Caminera.

Las autoridades recordaron extremar las precauciones al conducir bajo condiciones climáticas adversas o con acumulación de agua en la calzada para evitar este tipo de incidentes.

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