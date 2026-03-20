Renuevan recomendaciones ante alerta naranja por fuertes tormentas

De acuerdo al informe técnico reciente, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo rige en todo el territorio provincial una alerta amarilla para todo el fin de semana. La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad: