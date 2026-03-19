Dpto. Colón: Rescataron 80 aves silvestres, varias de ellas de especies en extinción

En un procedimiento contra la caza furtiva y el tráfico de especies, la Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento este miércoles 18 en la localidad de Villa Elisa.

El operativo, enmarcado en la Infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, permitió el secuestro de decenas de aves autóctonas y una gran cantidad de elementos de captura.

Hallazgo de especies en peligro de extinción Durante la requisa de la vivienda, el personal policial constató la presencia de 80 aves autóctonas de nuestra fauna silvestre. Lo que más llamó la atención de los especialistas fue la variedad y el valor ecológico de los ejemplares: se identificaron más de 27 especies diferentes. Entre los animales rescatados se destacan ejemplares de cardenales amarillos, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción, y cardenales azules. Cabe recordar que ambas aves son consideradas monumento natural de la provincia de Entre Ríos, lo que agrava la situación legal de los responsables del lugar.

Secuestro de elementos y logística de captura Además de los animales en cautiverio, las autoridades incautaron un arsenal de elementos utilizados para la captura y el mantenimiento de las especies: • 36 jaulas y 11 tramperas. • Un medio mundo y una trampa para nutrias. • Se procedió a la inutilización de 7 jaulones de gran porte que, debido a sus dimensiones, no pudieron ser trasladados. Las aves decomisadas han sido puestas bajo un estricto protocolo de cuarentena para evaluar su estado sanitario antes de una posible liberación. Por su parte, los elementos secuestrados quedaron a disposición del Director General de Fiscalización y Recursos Naturales, organismo encargado de dictar la resolución y las sanciones correspondientes.