El asesino Pablo Laurta fue trasladado a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Pablo Rodríguez Laurta está detenido, por tercera vez, en Gualeguaychú. Desde este martes, está alojado en una celda de máxima seguridad de la Unidad Penal N°9 «El Potrero».

Según consignó el sitio local R2820, fue trasladado desde la Unidad Penal N°3 de Concordia donde permanecía detenido desde el 12 de febrero pasado cuando fue trasladado desde el complejo penitenciario de Cruz del Eje, de Córdoba.

Laurta está acusado por tres crímenes cometidos en la «Docta» y Entre Ríos cuando, según sus dichos, trató de «rescatar» a su hijo de solo 5 años. El 11 de octubre de 2025 asesinó a su ex pareja Luna Giardina, y madre del nene junto a su suegra Mariel Zamudio en Córdoba, mientras que días previos asesinó y descuartizó al remisero Martín Sebastián Palacio, en cercanías de Concordia.

El homicida afronta en nuestra provincia la acusación por presunto homicidio criminis causae, es decir, que mató para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar tener impunidad. Ese delito se castiga con reclusión o prisión perpetua.

El juicio oral en Córdoba

El juez de Control de Violencia Familiar y de Género de Córdoba, Sebastián García Amuchástegui, confirmó la elevación a juicio del fiscal Gerardo Reyes. Pablo Daniel Rodríguez Laurta está acusado del doble femicidio de su expareja y de su suegra, en octubre del año pasado, en Villa Serrana, Argüello.

En su fallo el magistrado rechazó los argumentos con los cuales la defensora pública, Alfonsina Muñiz, se opuso a las conclusiones de la Fiscalía de Violencia Familia y de Género que investigó el caso. La acusación contra Laurta se divide en tres hechos fundamentales que demuestran una escalada de violencia y hostigamiento.

En enero de 2024 ingresó ilegalmente al patio de la vivienda de las víctimas, trepó al techo, permaneciendo allí varias horas. Violó una orden de restricción vigente dictada por la justicia de Córdoba que le impedía acercarse a ellas. Su exnovia, Luna lo había denunciado por violencia de género.

Horas después de ese incidente, la interceptó en la vía pública. Cuando lo vio, ella intentó huir y la amenazó. El último y fatal episodio ocurrió el 11 de octubre del año pasado. Ese día entró a la vivienda de las víctimas y según describió el juez en su fallo, actuando con “planificación previa” y a traición, perpetró el doble femicidio utilizando un arma de fuego que llevaba consigo.

Después de los crímenes, se llevó al hijo de cinco años que tenía en común con Luna, huyendo hacia Gualeguaychú, donde fue detenido gracias a la Alerta Sofía y la rápida intervención de la Jefatura Departamental tras el aviso de los trabajadores de un hotel céntrico de la ciudad.

Por los hechos narrados, Laurta debe responder a la Justicia de Córdoba por los siguientes delitos: Desobediencia a la autoridad y Violación de domicilio, Amenazas, Homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género (femicidio) en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina y Homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex suegra, Mariel Zamudio.

El juez destacó que el imputado actuó bajo alevosía, buscando asegurar la muerte de las víctimas sin riesgo para su persona, aprovechando que ambas estaban desprevenidas y en estado de indefensión.

Según consignó Perfil, la resolución subraya que el accionar tenía un doble propósito: terminar con la vida de las mujeres y apoderarse del menor y trasladarlo fuera del país ya que su plan era retornar a Montevideo, traspasando ilegalmente la frontera entre Argentina y Uruguay, tal como ingresó por medio de una embarcación pequeña.