Relocalización de la planta de Paysandú: Frigerio valoró «la voluntad de alcanzar acuerdos» del presidente uruguayo

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se hizo eco en redes sociales de las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, en torno al conflicto desatadado por la instalación de una planta de hidrógeno verde frente a la localidad entrerriana de Colón.

«Celebro y acompaño la voluntad de alcanzar acuerdos», publicó Rogelio Frigerio este miércoles por la noche en su cuenta de X (exTwitter).

En coincidencia con el mandatario uruguayo, Frigerio sostuvo que «el camino siempre es el diálogo y la búsqueda de consensos, en eso estamos trabajando hace más de un año».

«Apoyamos la llegada de nuevas inversiones tanto en Uruguay, país hermano, como en Argentina. Eso no es contradictorio con nuestro planteo de relocalizar el proyecto para cuidar el desarrollo turístico y el empleo entrerriano», finalizó.