jueves 19 marzo 2026

Cesantearon a nueve empleados estatales en Entre Ríos tras sumarios administrativos

El Gobierno entrerriano oficializó múltiples cesantías de empleados estatales tras la finalización de sumarios administrativos en áreas de seguridad y salud.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso cesantías de empleados estatales tras la finalización de distintos sumarios administrativos. Según se pudo saber, las medidas alcanzaron a personal de áreas de seguridad y del sistema de salud pública.

Los decretos, firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros correspondientes, resolvieron sanciones disciplinarias en función de infracciones a normativas vigentes, principalmente vinculadas al marco de regulación del empleo público y leyes específicas de cada sector.

 

Cesantías en el ámbito de salud y seguridad

Entre las cesantías, se dispuso la destitución de un efectivo de la Policía de Entre Ríos, tras un sumario iniciado en 2024 por incumplimientos graves a la normativa interna.

En el ámbito sanitario, las medidas alcanzaron a personal del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, del hospital San Martín de Paraná y del hospital Materno Infantil San Roque de la capital entrerriana.

Asimismo, se aplicaron cesantías a trabajadores del Centro de Salud La Bianca, en Concordia, y de la Dirección General de Hospitales del Ministerio de Salud.

 

Investigación administrativa y sanciones

Los sumarios administrativos que derivaron en las cesantías se iniciaron entre 2023 y 2025, y fueron tramitados en distintas dependencias del Estado provincial.

En todos los casos, las sanciones se fundamentaron en conductas consideradas incompatibles con las obligaciones laborales, entre ellas incumplimientos, inasistencias injustificadas y faltas graves previstas en la normativa vigente.

En uno de los expedientes, la sanción de cesantía no pudo aplicarse de manera efectiva debido a la extinción del vínculo laboral previo, aunque se ordenó dejar constancia en el legajo correspondiente.

Las medidas fueron refrendadas por los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud, según la jurisdicción de cada caso, y forman parte de los mecanismos de control disciplinario del Estado provincial. Elonce

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