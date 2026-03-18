Tiempo en Entre Ríos: anuncian un jueves con buen clima pero pronto volverán las inestabilidades

El pronóstico anuncia un día soleado pero se prevé que el viernes vuelven las inestabilidades a la provincia que provocarán un marcado descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que este jueves habrá buenas condiciones climáticas en la provincia.

En la costa del Uruguay se prevén neblinas durante la madrugada y, en toda la provincia, se anticipa que las máximas llegarán a los 30 grados.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 16 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 19 grados y máxima de 29 grados. En estas ciudades también se anuncia un jueves algo nublado con neblinas en la madrugada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día con algunas nubes y neblinas. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados.

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