Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en una reforma previsional

La presentación se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; senadores, diputados y ministros del gabinete provincial.

Durante la reunión, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, expuso los principales ejes del borrador que el Ejecutivo trabaja para transformar en un proyecto de ley de reforma previsional.

Bagnat explicó que el encuentro formó parte de una serie de instancias de diálogo que el Gobierno provincial viene desarrollando con distintos sectores. «Cumpliendo con el cronograma que se había anunciado, estaba pendiente esta reunión con legisladores oficialistas y de la oposición, tal cual hicimos con los gremios. Les acercamos en primera persona los principales pilares del borrador que apunta a transformarse en proyecto y ser la reforma previsional tan postergada y que el gobernador ha decidido no posponer más», señaló.

En ese sentido, destacó el intercambio que se generó durante la jornada. «Se dio un muy buen momento de intercambio de ideas sobre los vectores y los ejes de la reforma. Esto consolida la vocación de que se trata de algo trascendental para el Estado: es una política pública de largo plazo que merece el mayor consenso posible y el mayor intercambio de información y diálogo», afirmó.

El funcionario remarcó que el objetivo es construir una norma sólida que permita fortalecer el sistema en el tiempo. «La ley que resulte de este proceso tiene que ser lo más completa posible, pensando en que empiece a beneficiar al sistema dentro de algunos años», indicó.

Finalmente, Bagnat adelantó que en los próximos días los legisladores recibirán el borrador del proyecto. «Al igual que con los gremios, esta semana estará llegando el borrador para que puedan ver el articulado. La puerta queda abierta para todas las devoluciones, sugerencias o medidas alternativas que puedan surgir, que serán bienvenidas para tenerlas en cuenta en este proceso que culminará con la presentación del proyecto de ley para la reforma del sistema jubilatorio», concluyó.