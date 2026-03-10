Diputados dio dictamen a la creación de la comisión investigadora de la deuda pública

La comisión de Legislación General extendió el plazo de auditoría desde 1991 y garantizó la presencia de la oposición en el cuerpo de control. Asimismo, alcanzó dictamen la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica. En Cultura, se analizó la representación legislativa en el Ente Mixto de Turismo, mientras que en Recursos Naturales y Medio Ambiente se estudió un Régimen de Conservación de Fauna Silvestre en Entre Ríos.

Legislación General

La comisión de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, emitió dictamen de mayoría con modificaciones sobre la propuesta proveniente del Poder Ejecutivo en torno a investigar la evolución y estado de los compromisos financieros de la provincia, contenido en el Expediente Nº28.737. El texto final extendió el período de estudio para iniciar la auditoría a partir de 1991. Además, se reformuló la composición de la comisión investigadora para asegurar la participación de al menos un legislador de la oposición. Por su parte, el bloque Más para Entre Ríos -sector desde el que se impulsaron las modificaciones- comunicó que no acompañará la iniciativa. En la misma reunión, el Expediente Nº27.536, referido a la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica, recibió dictamen con el apoyo unánime de los miembros.

Cultura y Turismo

En cuanto a la comisión de Cultura y Turismo -bajo la presidencia del diputado Mauro Godein-, los diputados acordaron la presentación de un proyecto de Resolución sobre el Expediente Administrativo Nº3988 vinculado a la representación legislativa en el Ente Mixto de Turismo, que recibirá tratamiento sobre tablas en la próxima sesión. Asimismo, se emitió dictamen para el Expediente Nº27.769, que declara de interés el libro sobre los sucesos de 1955 en Concepción del Uruguay, del escritor Jorge Villanova. También se analizó el Expediente venido en revisión Nº28.804, vinculado a la declaración de Patrimonio Histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, de Gualeguaychú.

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Finalmente, la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente -a cargo del diputado Juan Manuel Rossi- avanzó con el tratamiento de dos iniciativas. Por un lado, se analizó el Expediente Nº 28521, que establece un nuevo régimen de conservación de la fauna silvestre autóctona con la participación de invitados especiales. Participaron como invitados el asesor técnico del área de Estudio y Conservación de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, José Osinalde; las representantes de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná, Sonia Canavelli y Laura Addy Orduna; el representante de la ONG Centro de Estudio y Defensa de Aves Silvestres (CEYDAS), Gabriel Bonomi; y la representante de la Asociación Aves Argentinas, Silvina Verón. Por otro lado, la comisión dictaminó sobre el Expediente Nº27.541, que instituye el «Compromiso Ambiental» para alumnos de séptimo año, con el objetivo de fomentar la protección del patrimonio natural desde el ámbito educativo cada 5 de junio.