Concepción del Uruguay: Secuestran moto abandonada para establecer su propiedad

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Tercera intervino en la tarde de ayer tras el hallazgo de un motovehículo que permanecía en estado de aparente abandono en una estación de servicio ubicada en la intersección de calle Uncal y Bulevar Balbín.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:20 horas, luego de tomar conocimiento sobre la presencia de una motocicleta que se encontraba estacionada en el mismo lugar desde el pasado domingo. Al notar que el rodado no era retirado por su propietario tras varios días, se dio aviso a la policía para informar la novedad.

Los efectivos constataron que se trata de una motocicleta marca Zanella 205. Al realizar la consulta a la Sala de Comando y verificar los números de motor y cuadro, se constató que no poseía pedido de secuestro.

Ante la situación de presunto abandono, la fiscalía en turno dispuso el secuestro formal del motovehículo bajo la causa de «establecimiento de real propiedad y procedencia».

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, quienes realizaron el informe mecánico de rigor para resguardar la unidad.

