miércoles 4 marzo 2026

Colón: Joven motociclista sufrió lesiones graves al ser colisionado por camioneta

Según se confirmó a Génesis24, ayer en  horas de la mañana, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón  intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles General Paz y Paso de Los Andes, de dicha ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 46 años, la cual circulaba por la segunda arteria en sentido Este a Oeste, y una motocicleta Yamaha YBR 150 cc, guiada por un hombre de 30 años, quien lo hacía por la primer arteria en sentido Sur a Norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter graves, debiendo ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local, con pronóstico reservado y sujeto a evolución médica.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991