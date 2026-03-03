Se venía venir: la producción de maíz de primera crecería 82% en Entre Ríos

La superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 hectáreas y luego de las cuantiosas precipitaciones registradas del 11 al 17 de febrero, se generó un importante movimiento de las máquinas cosechadoras. Desde la Bolsa de Cereales precisan que a nivel provincial, se trilló ya 56%, es decir, una superficie equivalente a 300.000 hectáreas.El rendimiento promedio provincial se posiciona cercano a 6.500 kg/ha. Este valor representa una caída interanual del 3% (200 kg/ha) con respecto al ciclo anterior. Sin embargo, en relación con el promedio del último lustro (4.896 kg/ha), implica un incremento del 33 % (1.604 kg/ha).

El Sur lidera el avance de cosecha con el 80%, asociado a la menor ocurrencia de lluvias, lo que permitió mayor continuidad en las labores. No obstante, presenta los menores rendimientos, con un valor promedio de 5.900 kg/ha, producto del pulso seco ocurrido durante la floración.

Por otra parte, el menor avance se observa en el sector Oeste, con el 34%, aunque registra el rendimiento promedio más elevado, con 7.500 kg/ha.

De mantenerse esta tendencia en los rendimientos y descontando las aproximadamente 8.000 hectáreas que normalmente se destinan al consumo animal (grano húmedo o elaboración de silos), la producción provincial se estimaría en 3.411.525 toneladas. Esto representaría un incremento interanual del 82% (1.537.460 t), considerando que en el ciclo 2024/25 la producción fue de 1.874.065 t.