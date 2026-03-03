Se venía venir: la producción de maíz de primera crecería 82% en Entre Ríos

El Sur lidera el avance de cosecha con el 80%, asociado a la menor ocurrencia de lluvias, lo que permitió mayor continuidad en las labores. No obstante, presenta los menores rendimientos, con un valor promedio de 5.900 kg/ha, producto del pulso seco ocurrido durante la floración.
Por otra parte, el menor avance se observa en el sector Oeste, con el 34%, aunque registra el rendimiento promedio más elevado, con 7.500 kg/ha.
De mantenerse esta tendencia en los rendimientos y descontando las aproximadamente 8.000 hectáreas que normalmente se destinan al consumo animal (grano húmedo o elaboración de silos), la producción provincial se estimaría en 3.411.525 toneladas. Esto representaría un incremento interanual del 82% (1.537.460 t), considerando que en el ciclo 2024/25 la producción fue de 1.874.065 t.