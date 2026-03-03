martes 3 marzo 2026

El Gobierno provincial ratifica que solo abonará los días efectivamente trabajados

En el marco, del paro docente anunciado para el martes 3 de marzo, el Gobierno provincial recordó que los salarios se liquidan conforme a los días efectivamente trabajados.

sin acuerdo luego de que los gremios AGMER, AMET, SADOP y UDA rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y anunciaran un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas.

Asimismo, reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión.

