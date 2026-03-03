Nueva etapa en el Hospital Urquiza: asumió el Dr. Rafael Ariel Vales

En un acto encabezado por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, asumió como nuevo director del Hospital Justo José de Urquiza el Dr. Rafael Ariel Vales, dando inicio a una nueva etapa de gestión en uno de los centros de referencia más importantes de la región.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la directora de Centros de Salud Provinciales, Gladys Arosio; el director provincial de Hospitales, Mauro González; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; y el diputado Silvio Gallay, quien destacó el rol estratégico del nosocomio.

“El Hospital Urquiza es un pilar del sistema sanitario regional. Aquí se atienden pacientes de todo el departamento y de distintos puntos de la provincia. Fortalecer su conducción es fortalecer la salud pública”, subrayó Gallay.

El Dr. Vales, oriundo de San Salvador y radicado en Concepción del Uruguay desde hace más de 20 años, es especialista en Cirugía General e instructor de ATLS del American College of Surgeons. Con dos décadas de trayectoria dentro del propio hospital, su designación apuesta a la experiencia, el conocimiento institucional y la continuidad del trabajo en equipo.

El nuevo esquema de conducción se completa con el vicedirector, Dr. Ernesto Vilches, y la Dra. Daniela Pertus como colaboradora en la gestión.

Se ratificó el compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, destacándose el avance en la construcción de la nueva Unidad de Terapia Intensiva y nuevos dormitorios médicos de Guardia. Asimismo la obra en adjudicación que contempla el nuevo sector de Oncología y Hemoterapia.

En la misma jornada, Gallay acompañó también la puesta en funciones del nuevo director del CAPS “Bajada Grande”, Lic. Pablo Perdomo, consolidando el trabajo de fortalecimiento tanto del hospital como del primer nivel de atención.

“Estamos construyendo un sistema de salud más sólido, con conducción, planificación y obras concretas. Ese es el camino para garantizar una atención accesible y de calidad para todos”, concluyó el legislador.

Comparte esto: Twitter

Facebook

