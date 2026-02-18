Quini 6: un apostador tuvo Revancha y ganó $600.000.000

La Revancha, por segundo sorteo consecutivo, repartió varios millones para un afortunado de Córdoba. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.100 millones de pesos.
La Revancha del Quini 6 de este miércoles volvió a dejar un nuevo afortunado oriundo de la provincia de Córdoba. Además, hubo otros 18 ganadores en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.100 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-26-30-02-00-23. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.453.053.509.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-17-15-22-11-25. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.693.601.349.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-08-31-37-05-17. Un solo afortunado acertó todos los números y se llevó $600.000.000. Se jugó en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-02-10-09-28-38. Hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $15.053.634. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1865 ganadores y cada uno percibirá $83.109,92. Elonce