Concepción del Uruguay: Jóvenes detenidos al ser sorprendidos realizando pintadas en el Colegio del Uruguay

Según se confirmó a Génesis24, en la madrugada de hoy, el emblemático edificio del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza” fue blanco de actos de vandalismo. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió capturar a los responsables en pleno acto.

Cerca de las 03:40 horas, un llamado telefónico alertó a la Sala de Comando sobre la presencia de cuatro sujetos realizando pintadas en las paredes del establecimiento, en la intersección de calles Urquiza y Galarza.

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a cuatro jóvenes: tres de ellos menores de edad (dos de 15 años y uno de 16) y un mayor de 18 años, los cuales poseían elementos que habrían sido utilizados para marcar las paredes del histórico edificio.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, tomó intervención inmediata en el caso y dispuso las siguientes medidas:

Menores (15 y 16 años): Fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para ser entregados a sus respectivos progenitores.

Mayor (18 años): Fue trasladado a la Sección Antecedentes y posteriormente alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera en calidad de detenido por el delito de Daño en Flagrancia.

