Concepción del Uruguay: Interceptan a sujeto con antecedentes cuando portaba una ganzúa casera para cometer ilícitos

En el marco de los operativos de patrullaje preventivo que realiza el Comando Radioeléctrico, esta mañana se logró la identificación de un joven que portaba un elemento punzante utilizado habitualmente para la apertura ilícita de vehículos y sustracción de motovehículos.

Según se confirmó a Génesis24, cerca de las 09:45 horas, los efectivos que recorrían la zona de calles Constituyentes y Belgrano divisaron a un sujeto cuyas características físicas y vestimenta habían sido previamente alertadas por la División Investigaciones. Al notar la presencia policial, el sujeto fue interceptado para su identificación.

Se trata de un joven de 18 años, con domicilio en el Barrio 80 Viviendas, quien ya cuenta con antecedentes relacionados al robo de motovehículos en la ciudad.

Durante el control, el demorado extrajo voluntariamente de entre sus prendas una ganzúa de fabricación casera (confeccionada a partir de un saca-bujías), una herramienta comúnmente utilizada para forzar cerraduras. El elemento fue inmediatamente secuestrado por el personal actuante. ️

La Dra. Lucía Bourlot, Fiscal Auxiliar en turno, fue informada sobre el hallazgo. La funcionaria judicial dispuso el traslado del ciudadano a la Sección Antecedentes para su correcta identificación y la realización del examen médico de rigor.

Tras cumplir con los protocolos legales, y por disposición de la justicia el joven recuperó la libertad quedando supeditado a la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

