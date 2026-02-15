Con diagnóstico temprano más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar

En la provincia, el hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, es el único centro con capacidad resolutiva para abordar, de manera interdisciplinaria, el tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos y adolescentes.

En el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, el jefe del Servicio de Oncohematología del establecimiento, Pedro Negri Aranguren, destacó el alto nivel de curación de esta enfermedad, que alcanza entre el 70 y el 80 por ciento, pese al temor y la preocupación que genera el diagnóstico en el entorno afectivo de cada paciente. «Para poder lograr estos resultados es fundamental la derivación temprana, sin demorar la oportunidad del diagnóstico», subrayó.

El especialista explicó que la detección suele comenzar en el ámbito cotidiano. «Quienes conviven y acompañan diariamente a la niña o al niño son quienes primero advierten que algo no está bien. Nadie conoce mejor sus hábitos, su energía o su estado de ánimo que las personas que están a su cuidado. Un niño que jugaba y era alegre y comienza a mostrarse decaído, cansado o deja de jugar presenta una señal de alarma que merece atención», señaló.

Entre los posibles indicios que requieren consulta pediátrica, mencionó la aparición de hematomas o moretones sin causa clara, sangrados frecuentes, dolores óseos persistentes, la presencia de bultos en alguna parte del cuerpo y fiebre prolongada sin motivo aparente, síntomas que pueden conducir al diagnóstico de distintos tipos de cáncer.

El profesional remarcó que, si bien el cáncer infantil no puede prevenirse, sí puede detectarse a tiempo, lo que permite iniciar tratamientos oportunos con altas probabilidades de curación. Para ello, el hospital cuenta con un equipo de enfermería exclusivo del servicio, médicos clínicos, hematólogos y oncólogos que brindan atención de alta complejidad. En casos que requieren procedimientos específicos, especialmente trasplantes, se trabaja de manera articulada con el Hospital de Pediatria Prof Dr. Juan P Garrahan.

El Servicio de Hematología del hospital posee una trayectoria multidisciplinaria de más de cuatro décadas como centro de referencia provincial, con avances sostenidos tanto en diagnóstico como en tratamiento. En particular, en los casos de leucemia aguda -que demandan terapias prolongadas- la expectativa de cura ha mejorado con el tiempo y actualmente se sitúa cerca del 80 por ciento.