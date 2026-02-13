ANMAT retiró del mercado jabón para la ropa por no contar con rótulo en español

ANMAT retiró jabón para la ropa. En la madrugada de hoy, la ANMAT publicó una serie de disposiciones que prohíben el uso y comercialización de un detergente líquido para la ropa y varias bombas de infusión, debido a irregularidades encontradas en su habilitación y registro. Las disposiciones 259/2026, 492/2026 y 499/2026, publicadas en el Boletín Oficial, detallan los casos que involucran productos que no cumplen con las normativas vigentes de rotulación y trazabilidad. Además, se confirmó la baja de una empresa farmacéutica por falta de actividad desde su habilitación.

El detergente afectado es de la marca “Tide ORIGINAL” y fue importado por la firma GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L.. Según la ANMAT, el producto no contaba con ningún rótulo en español, lo que constituye una infracción a las regulaciones sobre el etiquetado en idioma nacional. “El Departamento de Domisanitarios propuso la prohibición de venta y uso de todos los lotes de este producto en territorio argentino”, explicó la autoridad sanitaria. La investigación se inició tras una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios, que advirtió que el detergente estaba a la venta sin el correspondiente sobrerotulado en español, además de no incluir el número de registro nacional requerido.

Irregularidades en la trazabilidad de los productos

La firma GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. reconoció su responsabilidad tras el análisis de una muestra que permitió identificar el número de lote del producto. Sin embargo, la empresa informó que no contaba con contramuestras del lote afectado, lo que infringe las regulaciones sobre la trazabilidad de los productos. “El área técnica de la ANMAT ordenó el retiro inmediato del lote afectado y su seguimiento para evitar su circulación en el mercado”, detallaron desde la ANMAT.

Además del detergente, la ANMAT también prohibió la comercialización de las bombas de infusión Plum A+TM y Plum360TM debido a un reporte de extravío realizado por la empresa ICU Medical Argentina S.R.L.. Los dispositivos son de alto riesgo, clasificados como riesgo III, y están destinados a infusiones parenterales, enterales y epidurales, entre otros usos. Ante el extravío, la ANMAT determinó la suspensión de su comercialización a nivel nacional hasta confirmar su estado y seguridad.

Cierre de empresa farmacéutica y medidas de seguridad

En un último informe, la ANMAT dio de baja la habilitación de la empresa IDEFARMA S.R.L., que no había mostrado actividad desde su habilitación en 2018. La decisión se basó en la falta de actividad registrada en su planta de Adrogué, Buenos Aires. Esta medida también responde a las normativas establecidas por la Ley N° 16.463, que exige el cumplimiento de regulaciones sanitarias y de trazabilidad para proteger la salud pública. La ANMAT subraya que solo aquellos establecimientos habilitados y que cumplen con las normativas pueden realizar actividades relacionadas con la comercialización de productos farmacéuticos.