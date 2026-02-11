Dpto. Colón: Un niño debió ser derivado a Paraná tras grave accidente

Según se confirmó a Génesis24, una violenta colisión tuvo lugar este mediodía en la intersección de calles Los Inmigrantes e I Tai Cora, en jurisdicción del Barrio El Brillante, de San José.

El siniestro, involucró a un utilitario y a una motocicleta, dejando como saldo dos personas con heridas de consideración.

El incidente se produjo cuando colisionaron una camioneta Mercedes Benz Sprinter, al mando de un joven de 29 años y un motovehículo Keller KN 110 cc.

En el rodado de menor porte se desplazaban un hombre de 32 años y un menor de 11, quienes sufrieron el impacto de manera directa.

Ante la severidad de las lesiones, el conductor de la motocicleta permanece en la unidad de terapia intensiva en el Hospital San Benjamín de Colón, mientras que la situación del niño demandó una derivación de mayor complejidad hacia el Hospital San Roque de Paraná.

