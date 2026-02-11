Colón: Sustrajo varios elementos y fue detenido tras una persecución

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las tareas de prevención delictiva que se desarrollan de manera constante, efectivos dependientes de la departamental Colón procedieron, en horas de la mañana de este miércoles, a la aprehensión de un individuo que había sustraído diversos elementos de una propiedad.

El suceso se desencadenó mientras el personal policial efectuaba recorridas jurisdiccionales en las inmediaciones de la intersección de Calle Durán y Pasaje 19, de Colón. En ese punto, el personal actuante divisó a un sujeto que, al percatarse de la proximidad del móvil policial, adoptó una actitud esquiva: de forma apresurada, procedió a descartar varios objetos hacia una vivienda ajena y emprendió una veloz huida a pie.

La pronta reacción permitió interceptar al sospechoso a escasos metros del lugar. Tras ser debidamente identificado, se constató que se trata de un ciudadano de 28 años de edad, con domicilio radicado en esta localidad.

Al realizar la verificación de los elementos de los cuales el individuo intentó desprenderse, los funcionarios hallaron:

Una cincha de equino.

Una herramienta de mano (llave francesa).

Una botella de aperitivo (Fernet de 750 c.c.), la cual resultó dañada tras el impacto al ser arrojada.

Minutos después, se hizo presente un vecino de la zona, quien reconoció la totalidad de los objetos como de su propiedad, denunciando que los mismos le habían sido sustraídos recientemente del interior de su inmueble.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión del causante y el posterior traslado a sede policial, en donde permanece supeditado a una causa que se instruye por el Supuesto Delito de Hurto en Flagrancia.

