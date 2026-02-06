Registraron una suba en el consumo de carnes durante 2025

El consumo total de carnes en Argentina creció un 3,85% EN 2025. De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo un incremento de 112,16 kilos consumidos per cápita en 2024 a 116,4, consolidando la tendencia de aumento del consumo interno.Este crecimiento se observa en las tres principales categorías:

•Carne bovina: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (2,94%)

•Carne porcina: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (8,44%)

•Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (3,07%)

Por otro lado, cabe mencionar que este incremento en el consumo de las 3 carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025.

Estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes, consolidando una tendencia estructural de los últimos años.

Estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional.