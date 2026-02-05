Identifican al joven camionero fallecido en fatal triple choque: era un trabajador de la empresa Noelma S.A.

El camionero que falleció en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 75, fue identificado Yair Nicolás Gil, de 23 años. Se trata de un trabajador de la empresa Noelma S.A., con domicilio en la ciudad de Villa Elisa, según confirmó el jefe Departamental de Policía de Villaguay, Cristian Reisenauer.

De acuerdo a la información brindada por el funcionario, el hecho se produjo minutos antes de las seis de la mañana, cuando dos camiones colisionaron de manera casi frontal. “Un camión cerealero que circulaba de norte a sur, en dirección a Villaguay, transportando una carga de maíz, impactó con otro camión repartidor que trasladaba pollos, hamburguesas y otros productos alimenticios de la empresa Noelma”, explicó.

El camión perteneciente a Noelma S.A. había cargado mercadería en la ciudad de San José y se dirigía hacia La Paz. Como consecuencia del violento impacto, su conductor falleció en el lugar. “Hubo un encontronazo muy fuerte y lamentablemente el chofer del camión de pollos perdió la vida en el acto”, indicó el jefe policial.

Respecto a las condiciones de la zona, Reisenauer precisó que “estaba amaneciendo al momento del choque, la visibilidad era normal y la ruta se encuentra en perfecto estado”. El cuerpo del trabajador será trasladado a la Morgue Judicial de Villaguay para la realización de las actuaciones correspondientes.

En tanto, el conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años, sufrió un golpe en el hombro, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

Además, un tercer vehículo se vio involucrado de manera posterior al impacto inicial. En ese rodado viajaban tres personas: un hombre de 63 años, su esposa de 69 y una nieta de 14 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Sauce de Luna con lesiones leves. “Ese vehículo no tuvo participación en la colisión primaria”, aclaró Reisenauer.

Las pericias continúan para determinar con precisión la mecánica del siniestro. (Ahora)