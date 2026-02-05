Incendio en la «Planta de Reciclaje» de Urdinarrain: se inició una investigación para determinar las causas del siniestro

Alrededor de las 22.30 de este miércoles, se registró un incendio en el predio de la “Planta Municipal de Clasificación de Residuos” de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú.

Desde el gobierno local se realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación policial que permitirá determinar las causas del siniestro.

Los daños materiales son muy importantes y, durante la mañana de hoy jueves, continuaban las tareas en el lugar, con algunos focos activos en el interior de la planta.

“Esta lamentable pérdida no afecta el servicio de recolección ni la separación de residuos. Por eso, pedimos la colaboración de toda la comunidad, continuando con la separación en origen y respetando los días y horarios establecidos para sacar los residuos. Asimismo, solicitamos no llevar residuos a la planta fuera del horario de atención del personal municipal, es decir, después de las 18.00 o durante los fines de semana”, remarcaron desde el equipo municipal.

A su vez, las autoridades agradecen “profundamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía local y a los empleados municipales, que con gran compromiso y dedicación trabajan para mitigar las consecuencias de este siniestro”.