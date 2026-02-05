Concepción del Uruguay: Una ciclista sufrió lesiones graves al ser embestida por automóvil

Según se confirmó a Génesis24, esta mañana se registró un grave accidente de tránsito en la intersección de calles Combatientes de Malvinas y Posadas, que dejó como saldo a una mujer con heridas de consideración.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:30 horas por causas que aún se intentan establecer. Los vehículos involucrados fueron:

Un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por un hombre de 58 años, oriundo de la ciudad de Colón, quien circulaba por calle Posadas en sentido Oeste–Este.

Una bicicleta tipo playera de color rojo, guiada por una mujer de 33 años, domiciliada en esta ciudad, quien transitaba por Combatientes de Malvinas en sentido Sur–Norte.

A raíz del fuerte impacto, la ciclista sufrió heridas que requirieron su traslado inmediato en una ambulancia del servicio de emergencias «Vida» hacia el hospital local.

Tras ser examinada por el médico policial de turno, se confirmó que la mujer presenta lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de tibia y peroné en la zona del tobillo derecho.

En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico, que procedió a realizar las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del caso.

Se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las actuaciones legales.

Comparte esto: Twitter

Facebook

