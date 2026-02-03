Un control policial frustró un contrabando de cigarrillos por el río Uruguay

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, en el marco de un operativo policial en el camino al acceso a la Tortuga. La policía secuestró 20 bultos en total.
De acuerdo con lo que se pudo saber, entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada de este martes, la Comisaría Novena llevó a cabo un operativo conjunto con la Comisaría Quinta en el camino al acceso de La Tortuga, con el objetivo de prevenir la pesca indiscriminada y el abigeato.
Fue entonces cuando registraron un automóvil marca Renault 11, de color blanco, que era conducido por un hombre de 53 años. En el vehículo, los agentes encontraron 20 bultos que contenían un total de 1.000 cigarrillos repartidos en 50 cartones. Además, secuestraron un celular marca Motorola G05.
En el momento, la policía procedió con la identificación del conductor y el secretario del Juzgado Federal, Alan Bergdolf, dispuso el secuestro del automóvil y la mercadería, que quedaron a disposición de la justicia. DRU