LLEGA LA 3ª EDICIÓN DEL CASEROS ROCK

Este viernes 6 de febrero desde las 20 hs en el Anfiteatro Municipal (23 y 10) la localidad vivirá otra noche a puro rock con la 3ª Edición del “Caseros Rock”.

Sobre el escenario estarán:

– Reflejos

– Bad News (Rock/Pop Internacional)

– “El Baúl” Espacio Cultural

– Nenes de Antes (Tributo a Divididos)

– Vieja Escuela (Fiesta Ricotera)

La entrada es libre y gratuita, habrá Patio de comidas, Feria de artesanos y emprendedores, y no se permitirá el ingreso con conservadoras.

Caseros los espera para una noche de música en vivo, encuentro y mucha energía rockera.

