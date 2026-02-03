martes 3 febrero 2026

Llega la 3ª edición del Caseros Rock

LLEGA LA 3ª EDICIÓN DEL CASEROS ROCK

Este viernes 6 de febrero desde las 20 hs en el Anfiteatro Municipal (23 y 10) la localidad vivirá otra noche a puro rock con la 3ª Edición del “Caseros Rock”.

Sobre el escenario estarán:

– Reflejos

– Bad News (Rock/Pop Internacional)

– “El Baúl” Espacio Cultural

– Nenes de Antes (Tributo a Divididos)

– Vieja Escuela (Fiesta Ricotera)

La entrada es libre y gratuita, habrá Patio de comidas, Feria de artesanos y emprendedores, y no se permitirá el ingreso con conservadoras.

Caseros los espera para una noche de música en vivo, encuentro y mucha energía rockera.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991