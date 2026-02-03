LLEGA LA 3ª EDICIÓN DEL CASEROS ROCK
Este viernes 6 de febrero desde las 20 hs en el Anfiteatro Municipal (23 y 10) la localidad vivirá otra noche a puro rock con la 3ª Edición del “Caseros Rock”.
Sobre el escenario estarán:
– Reflejos
– Bad News (Rock/Pop Internacional)
– “El Baúl” Espacio Cultural
– Nenes de Antes (Tributo a Divididos)
– Vieja Escuela (Fiesta Ricotera)
La entrada es libre y gratuita, habrá Patio de comidas, Feria de artesanos y emprendedores, y no se permitirá el ingreso con conservadoras.
Caseros los espera para una noche de música en vivo, encuentro y mucha energía rockera.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))