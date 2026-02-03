Autovía Artigas: Una mujer y su nieto resultaron heridos tras un despiste y choque
Una mujer y su nieto resultaron heridos luego de que el vehículo en el que se trasladaban despistara y chocara contra el guardarrail, sobre la Ruta Nacional N° 14.
Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes 2 de febrero sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 23, en sentido de circulación desde Buenos Aires hacia la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana. Entonces, una Ford EcoSport perdió el control por causas que se tratan de establecer e impactó contra el guardarrail.
Según se pudo saber, en el vehículo se trasladaban una mujer de 62 años de edad, con domicilio en la localidad entrerriana de Colonia Elía, y su nieto, un adolescente de 15 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires. A raíz del impacto, ambos resultaron con lesiones.
Asistencia y operativo
Tras el siniestro, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, con los móviles N° 27 y 24, acudieron al lugar y brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo hasta la llegada de la ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú.
En el operativo también trabajaron efectivos de la Policía de Abigeato, personal de la Comisaría Séptima y de Criminalística de Gualeguaychú, Gendarmería Vial Ceibas y el servicio de auxilio enviado por el corredor vial.
Las tareas de asistencia y prevención se extendieron durante varias horas, permitiendo normalizar la circulación sobre la autovía de la Ruta Nacional 14 luego del mediodía. DRU